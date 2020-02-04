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Шевченко встретился с игроками Шахтера – видео из тренировочного лагеря "горняков"

14:43 173 Читати українською
Шевченко встретился с игроками Шахтера – видео из тренировочного лагеря "горняков"
ФК Шахтер

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в турецком Белеке следит за подготовкой клубных команд ко второй части сезона.

Вчера наставник "сине-желтых" и его ассистент Андреа Малдера побывали в расположении киевского Динамо, а сегодня – Црвены Звезды.

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После чего вместе с тренером сербов Деяном Станковичем Шевченко пришел в гости к Шахтеру. После тренировки дончан Андрей Николаевич пообщался с игроками и тренерским штабом "горняков".

Добавим, что в Белеке Шахтер проведет всю неделю. Кроме тренировочных сессий, у команды запланированы 4 контрольных матча. В частности, 5 февраля "горняки" встретятся с командами Македония ГП (Северная Македония) и Сеннерюск (Дания), 8 февраля сыграют против словенской Олимпии, а на следующий день проэкзаменуют латвийский Вентспилс.

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