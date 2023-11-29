Милан дома проиграл дортмундской Боруссии (1:3), а ПСЖ на собственном поле вырвал ничью с Ньюкаслом (1:1). Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов. Групповой этап, 5 тур

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1

Голы: Мбаппе, 90+8 (пен) – Исак, 24

Милан – Боруссия Д – 1:3

Голы: Чуквуэзе, 37 – Ройс, 10 (пен), Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69

Нереализованный пенальти: Жиру, 6

В "группе смерти" невероятная интрига. Ньюкасл дважды проиграл Дортмунду, но до этого разгромил ПСЖ. Сегодня англичане снова шокировали звезд Парижа. Правда, не очень справедливо, ведь ПСЖ создал гораздо больше остроты.

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-потрошитель.

Мбаппе бил и пяткой, и через себя. Два супершанса имел Дембеле. Барколя вышел во втором тайме и чудом не отличился. Героем матча стал Ник Поуп – голкипер Ньюкасла тянул очень тяжелые удары с близкого расстояния, спасая гостей.

ПСЖ создал моменты на три гола в соответствии с системой xG. Но не использовал ни одного. Ньюкасл напротив очень ответственно отнесся к своим шансам. Исак первый шанс упустил, а второй превратил в гол. Швед был первым на добивании после удара Альмирона.

Все шло к очередному поражению ПСЖ, но в компенсированное время Париж вырвал ничью. Хозяева заработали пенальти, когда мяч попал в руку Ливраменто. Мбаппе спокойно исполнил приговор на 90+8.

Дортмундская Боруссия выглядела самой слабой в этой группе, а в итоге первой гарантировала себе плей-офф. "Шмели" переиграли на выезде Милан. Начиналось все грустно для гостей – Шлоттербек в собственной штрафной заблокировал мяч рукой, поэтому арбитр назначил пенальти. Но Жиру не сумел с 11 метров переиграть Кобеля.

Через несколько минут уже Боруссия заработала пенальти, когда Байно-Гиттенс качнул оппонента. Ройс уверенно реализовал удар с отметки. Милан до конца первого тайма сравнял счет после шикарного соло Чуквуэзе, накрутившего половину немецкой команды.

Впрочем, после перерыва Боруссия показали чудеса эффективности. Две хорошие атаки – два гола. Байно-Гиттенс забил в результате тонкой комбинации Фюлькруга и Забитцера. Адейеми закрепил преимущество Дортмунда. Карим нанес простой удар по центру ворот, однако Мэньян грубо ошибся.

Боруссия набрала 10 очков, поднялась на первое место и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. За вторую путевку сразятся другие три команды. ПСЖ с 7 баллами идет вторым, Ньюкасл – третий (5 пунктов), а Милан на дне. В последнем туре ПСЖ едет в Дортмунд, а Ньюкасл примет Милан.