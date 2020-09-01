В насыщенном графике тренировок сборной Украины Андрей Шевченко в компании своего помощника Александра Шовковского посетил могилу врача национальной команды Антона Худаева, который месяц назад ушел из жизни, сообщает официальный сайт УАФ.

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"Он был человеком, которого все уважали и любили в коллективе. Он был профессионалом и замечательной отзывчивой личностью, который беспокоился о каждом игроке и члене команды. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", – сказал Шевченко в обращении к сыну покойного.

Напомним, Худаев возглавлял медицинский штаб Металлиста, а затем работал на этой же должности в Металлисте 1925. С 2016-го был врачом и национальной команды Украины.

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