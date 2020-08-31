После насыщенного тренировочного дня Андрей Шевченко обратился к своим подопечным, поблагодарил всех за упорную работу и объявил о введении новой традиции, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отныне футболисты национальной команды голосованием будут выбирать лучшего игрока по итогам каждых сборов. Для первого раза Шевченко сам выбрал победителя в этой номинации – им стал полузащитник Шахтера Сергей Болбат.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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