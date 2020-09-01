У насиченому графіку тренувань збірної України Андрій Шевченко у компанії свого помічника Олександра Шовковського відвідав могилу лікаря національної команди Антона Худаєва, який місяць тому пішов з життя, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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"Він був людиною, яку всі поважали й любили у колективі. Він був професіоналом і чудовою чуйною особистістю, яка турбувалася про кожного гравця й члена команди. Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", – сказав Шевченко у зверненні до сина покійного.

Нагадаємо, Худаєв очолював медичний штаб Металіста, а потім працював на цій же посаді у Металісті 1925. З 2016 року був лікарем і національної команди України.

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