Шевченко попал в символическую сборную Анчелотти – итальянский тренер проигнорировал Роналду

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти составил символическую сборную из игроков, которых он тренировал в течение своей карьеры.

60-летний специалист начал тренерскую карьеру в 1992 году. До назначения в Эвертон на клубном уровне Анчелотти работал с Реджаной, Пармой, Ювентусом, Миланом, Челси, ПСЖ, Реалом, Баварией и Наполи. В его команды мечты не попал ни один игрок королевского клуба, информирует FourFourTwo.

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Вратарь: Буффон (Парма)

Защитники: Мальдини (Милан), Терри (Челси), Тиагу Силва (ПСЖ), Кафу (Милан)

Полузащитники: Пирло (Милан), Зидан (Ювентус), Лэмпард (Челси), Кака (Милан)

Нападающие: Шевченко (Милан), Ибрагимович (ПСЖ).

Отметим, что в своей карьере Анчелотти дольше всего работал с Миланом – 8 лет. Вместе с "россонери" он дважды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал Скудетто, Кубок Италии и Клубный чемпионат мира.

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