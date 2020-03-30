Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал – тотальный игнор Манчестер Юнайтед

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых он тренировал в течение своей карьеры.

Напомним, перед назначением в Тоттенхэм португалец работал в Бенфике, Лейрии, Порту, Челси, Интере, Реале и Манчестер Юнайтед. В свои топ-11 Моуринью внес игроков Порту, Челси, Интера и Реала, информирует Manchester Evening News.

Тоттенхэм выделит Моуринью рекордную сумму на летние трансферы

Вратарь: Петр Чех (Челси)

Защитники: Хавьер Дзанетти (Интер), Джон Терри (Челси), Рикарду Карвалью (Порту, Челси, Реал), Вильям Галлас (Челси).

Полузащитники: Клод Макелеле (Челси), Фрэнк Лэмпард (Челси), Месут Озил (Реал), Эден Азар (Челси).

Нападающие: Криштиану Роналду (Реал), Дидье Дрогба (Челси).

Напомним, Моуринью возглавил Тоттенхэм в ноябре 2019-го. Его контракт со "шпорами" рассчитан до лета 2023 года. Сейчас лондонцы занимают 8 место в АПЛ.

Симеоне в космосе, Клопп за пределами топ-3, экс-босс Ярмолы имеет больше, чем наставники Юве и ПСЖ – заработки тренеров