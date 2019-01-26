Шевченко получил памятную футболку Милана и "зажег" на Сан-Сиро перед матчем с Наполи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил центральный матч 21-го тура Серии А между Миланом и Наполи.

Перед стартовым свистком этого поединка Шевченко, который в Италии работает экспертом телекомпании DAZN, вручили памятную футболку Милана, для которого он, без преувеличения, стал легендой.

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"Я взволнован, здесь так много хороших воспоминаний, прекрасный стадион, и они приветствовали меня особым образом", – сказал Шевченко.

Также Шевченко обратился к болельщикам, которые заполнили трибуны Сан-Сиро: "Ты навсегда в моем сердце. Вперед Милан! Вперед Милан!". А стадион ответил бурными овациями.