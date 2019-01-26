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Шевченко получил памятную футболку Милана и "зажег" на Сан-Сиро перед матчем с Наполи

26 января 22:07 1415 Читати українською
Шевченко получил памятную футболку Милана и "зажег" на Сан-Сиро перед матчем с Наполи
Андрей Шевченко / фото: ФК Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил центральный матч 21-го тура Серии А между Миланом и Наполи.

Перед стартовым свистком этого поединка Шевченко, который в Италии работает экспертом телекомпании DAZN, вручили памятную футболку Милана, для которого он, без преувеличения, стал легендой.

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"Я взволнован, здесь так много хороших воспоминаний, прекрасный стадион, и они приветствовали меня особым образом", – сказал Шевченко.

Также Шевченко обратился к болельщикам, которые заполнили трибуны Сан-Сиро: "Ты навсегда в моем сердце. Вперед Милан! Вперед Милан!". А стадион ответил бурными овациями.

Италия21 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Наполи: Суббота 26 января 2019

Милан
Матч окончен
0 : 0
Наполи
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Италия Видеоновости Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан - Наполи Сан-Сиро
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