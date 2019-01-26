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Шевченко отримав пам'ятну футболку Мілана та "запалив" на Сан-Сіро перед матчем з Наполі

22:07 1969 Читать на русском
Шевченко отримав пам'ятну футболку Мілана та "запалив" на Сан-Сіро перед матчем з Наполі
Андрій Шевченко / фото: ФК Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав центральний матч 21-го туру Серії А між Міланом та Наполі.

Перед стартовим свистком цього поєдинку Шевченку, який в Італії працює експертом телекомпанії DAZN, вручили пам'ятну футболку Мілана, для якого він, без перебільшення, став легендою.

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"Я схвильований, тут так багато хороших спогадів, прекрасний стадіон, і вони привітали мене особливим чином", – сказав Шевченко.

Також Шевченко звернувся до вболівальників, які заповнили трибуни Сан-Сіро: "Ти назавжди в моєму серці. Вперед Мілан! Вперед Мілан!". А стадіон відповів йому бурхливими оваціями.

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Італія21 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Наполі: Субота 26 січня 2019

Мілан

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Мілан - Наполі Сан-Сіро Мілан Мілан Італія Відеоновини Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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