Андрій Шевченко розраховував на перегляд фінансових умов співпраці після вдалого виступу збірної України на Євро.

Керманич "синьо-жовтих" просив на весь свій тренерський штаб 3 млн доларів, стверджує Обозреватель.

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Натомість УАФ пропонувала у два рази менше – 1,5 млн доларів. Зазначається, що на Євро національна збірна заробила близько 16 млн євро. Джерело звернулось по коментар до Андрія Павелка, однак очільник УАФ не відповів.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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