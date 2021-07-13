На этом Чемпионате Европы случилось много странных и ярких вещей. Небывалое до сих пор, непонятное и непостижимое – сам факт, что Уэмбли принял все 3 решающих матча турнира, чего только стоит. Италия била Англию в обстоятельствах, которые не могла преодолеть ни одна другая сборная. Хотя очень долго казалось, что британские вышибалы не пустят и этих азартных юнцов на свою закрытую вечеринку. Одни из главных героев исторической победы, Федерико Кьеза и Джиджи Доннарумма, могли бы спокойно играть этим летом на молодежном Евро вместо взрослого. Но в итоге ребята, которым на двоих почти столько же лет, сколько одному Кьеллини, записывают свои имена в книгу бессмертия Скуадры Адзурры.

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Джорджо, к слову, провел турнир жизни, считает Босянок. Страстный фанат Кальчо еще долго не давал сыну заснуть криками после быстрого пропущенного гола: "Ну, как так можно ошибаться в финале!?" Антигерой старта встречи Ди Лоренцо исправился и почти не ошибался позже. Таков футбол нынешней Италии. Она не боится ошибиться и меняться, пробовать новые ходы, удивлять. Англию же значительно больше сковывает страх сделать ход не туда. Пугливость – от этой оценки "трех львов" просто не уйти. На другой стороне "хоккейный" гол смельчака Бонуччи в паре с Кьеллини, которого можно считать символом турнира.

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