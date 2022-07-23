На этот раз 45-летний украинец в своих социальных сетях продемонстрировал мировому сообществу обстрелянные российскими войсками кареты скорой, сразу призвав собирать средства на новые авто.

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"Посмотрите фото в галерее – так выглядят скорые помощи, которые приехали спасать людей и попали под обстрел. Невозможно смотреть без слез! И хочется снова сказать "спасибо" каждому украинскому врачу, который, рискуя своей жизнью, спасает людей!