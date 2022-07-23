Шевченко показал обстрелянные россиянами автомобили скорой помощи и призвал к сбору на новые
Бывший тренер Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко продолжает работать на информационном и гуманитарном фронтах.
На этот раз 45-летний украинец в своих социальных сетях продемонстрировал мировому сообществу обстрелянные российскими войсками кареты скорой, сразу призвав собирать средства на новые авто.
"Молчание убивает": Шевченко требует бойкотировать спортсменов-россиян, которые не высказались против войны
"Посмотрите фото в галерее – так выглядят скорые помощи, которые приехали спасать людей и попали под обстрел. Невозможно смотреть без слез! И хочется снова сказать "спасибо" каждому украинскому врачу, который, рискуя своей жизнью, спасает людей!
Первая леди Украины Елена Зеленская объявила о благотворительном сборе через платформу United24 на новые автомобили скорой помощи. Стоимость одного авто, оборудованного всем необходимым, – 100 тысяч евро. Это много, но и нас с вами тоже много! Давайте все вместе", – написал Шевченко.