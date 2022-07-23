Колишній тренер Дженоа та збірної України Андрій Шевченко продовжує працювати на інформаційному та гуманітарному фронтах.

Цього разу 45-річний українець у своїх соціальних мережах продемонстрував світовій спільноті обстріляні російськими військами карети швидкої, одразу закликавши збирати кошти на нові авто.

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"Подивіться фото в галереї – так виглядають швидкі допомоги, які приїхали рятувати людей і потрапили під обстріл. Неможливо дивитися без сліз! І хочеться знову сказати "дякую" кожному українському лікарю, який, ризикуючи своїм життям, рятує людей!

Перша леді України Олена Зеленська оголосила про благодійний збір через платформу United24 на нові автомобілі швидкої допомоги. Вартість одного авто, обладнаного усім необхідним, – 100 тисяч євро. Це багато, але і нас з вами теж багато! Давайте всі разом", – написав Шевченко.