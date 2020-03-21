Шевченко показал, как Украина выражает поддержку Италии, страдающей от коронавируса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил слова поддержки итальянцам в борьбе с коронавирусом.

"Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19", – поделился Шевченко фотографиями КГГА, подсвеченной в цвета итальянского флага в своем твиттере.

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Отметим, что Италия занимает первое место в Европе по скорости распространения коронавируса. По состоянию на вечер 21 марта в стране инфицировано более 50 тысяч человек.

Напомним, что Шевченко большую часть игровой карьеры провел именно на Апеннинах, выступая за Милан.

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