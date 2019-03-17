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Шевченко объяснил, что показывал Суркису на зубочистках во время матча с Челси

23:10 135 Читати українською
Шевченко объяснил, что показывал Суркису на зубочистках во время матча с Челси
Андрей Шевченко / фото: Е. Кравс

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал смешной кадр во время матча Динамо и Челси.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Напомним, в объектив телекамер попал эпизод во время матча Динамо – Челси, когда Шевченко что-то показывал президенту Динамо с помощью зубочисток на столе, а то просто внимательно смотрел.

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"Эмоционально обсуждали некоторые моменты в матче, но это не было связано с каким-то комментарием игры с моей стороны. Мы просто обменивались нашими эмоциями.

Я как специалист эмоционально обсудил некоторые моменты. Были интересные шансы для развития атаки Динамо. Это не связано ни с какой тактикой", – сказал Шевченко в комментарии программе Великий футбол.

Отметим, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Игорь Суркис Андрей Шевченко Андрей Шевченко Динамо Киев - Челси
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