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Шевченко пояснив, що показував Суркісу на зубочистках під час матчу з Челсі

17 березня 23:10 894 Читать на русском
Шевченко пояснив, що показував Суркісу на зубочистках під час матчу з Челсі
Андрій Шевченко / фото: Є. Кравс

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував кумедний кадр під час матчу Динамо та Челсі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Нагадаємо, в об'єктив телекамер потрапив епізод під час матчу Динамо – Челсі, коли Шевченко щось показував президенту Динамо за допомогою зубочисток на столі, а той просто уважно дивився.

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"Емоційно обговорювали деякі моменти в матчі, але це не було пов'язано з якимось коментарем гри з мого боку. Ми просто обмінювалися нашими емоціями.

Я як фахівець емоційно обговорив деякі моменти. Були цікаві шанси для розвитку атаки Динамо. Це не пов'язано ні з якою тактикою", – сказав Шевченко в коментарі програмі Великий футбол.

Зазначимо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

20 років – виходу в 1/2 фіналу ЛЧ: як Динамо епічно перемогло Реал, а Шевченко та Ребров розіграли комбінацію "космос"

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Ігор Суркіс Андрій Шевченко Андрій Шевченко Динамо - Челсі
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