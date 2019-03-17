Шевченко пояснив, що показував Суркісу на зубочистках під час матчу з Челсі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував кумедний кадр під час матчу Динамо та Челсі.

Нагадаємо, в об'єктив телекамер потрапив епізод під час матчу Динамо – Челсі, коли Шевченко щось показував президенту Динамо за допомогою зубочисток на столі, а той просто уважно дивився.

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"Емоційно обговорювали деякі моменти в матчі, але це не було пов'язано з якимось коментарем гри з мого боку. Ми просто обмінювалися нашими емоціями.

Я як фахівець емоційно обговорив деякі моменти. Були цікаві шанси для розвитку атаки Динамо. Це не пов'язано ні з якою тактикою", – сказав Шевченко в коментарі програмі Великий футбол.

Зазначимо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

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