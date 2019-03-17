20 лет – выходу в 1/2 финала ЛЧ: как Динамо эпично победило Реал, а Шевченко и Ребров разыграли комбинацию "космос"

"Футбол 24" вспоминает повторный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов 1998/99, в котором "Динамо" третий раз в истории пробилось в полуфинал Кубка чемпионов.

17-е марта 1999-го. Страна в глубокой экономической, кгхм, яме – скажем так. Но "Динамо" наполняет сердца гордостью за честь государственного флага. В первом матче удалось вывезти с "Сантьяго Бернабеу", этого адского галактического котла, ничью 1:1. Шевченко открыл счет после удобного паса Реброва, вскоре Предраг Миятович ответил ударом со штрафного – на этом все.

Первые секунды после триумфальной победы Динамо над Реалом в 1/4 финала ЛЧ – уникальное видео

Ситуация идентична той, что была годом ранее. Тогда, после 1:1 в Турине, "Динамо" разгромно уступило "Ювентусу" дома – 1:4. Но на этот раз выводы будут сделаны, не так ли? Валерий Васильевич обязательно проанализировал ошибки, разобрав их до молекул. К тому же испанские клубы – это не итальянские, против которых очень неудобно играть. Будь то даже сам "Реал" – "Барселону" же мы громили!

"Динамо" устраивала даже нулевая ничья. В первом тайме команда так и сыграла – прижавшись к собственным воротам. Мадридские звезды держали в напряжении Шовковского – 82 тысячи зрителей, прогревая глотки вокально, а иногда и водно-коньячно, тщательно следили за зрелищем, напоминавшим корриду. "Реал" – бык, ослепленный необходимостью забивать. "Динамо" – тореро, хладнокровный манипулятор, который истощает жертву, а за спиной прячет острую шпагу.

Сразу после перерыва Лобановский выпустил на поле Белькевича – и началось. Через 15 минут плеймейкер "Динамо" максимально комфортно, как для тяжелого весеннего газона "Олимпийского", отдал на Шевченко вразрез между защитниками гостей. Шева приблизился к Иллгнеру, обыграл его и... упал. Немец рукой задел ногу соперника, а это – пенальти.

Андрей встал, снял перчатку, поднял правую руку: "Я буду бить". Удар в левый от голкипера угол. Тот реагирует, но парирует перед собой. Добивание – общий экстаз! Практически сразу же Шева мог удваивать, ведь выбегал на Иллгнера с левого фланга. Напрашивался обводной удар в дальний угол, однако форвард простреливает на Белькевича – защитники успевают перевести на угловой. Подача корнера – голкипера страхует Роберто Карлос, который выносит мяч с самой линии ворот.

Качели! "Реал" отвечает инфарктным ударом Шукера с линии штрафной. СаШо не успевал среагировать, но мяч пролетел над самой перекладиной. Выдохнули! Ненадолго, потому что там Рауль продрался на ударную позицию – Шовковский вовремя вышел из ворот и удачно сократил угол обстрела.

"Рауль всегда играет в чужой площадке, ждет ошибку. Хитрый лис. Провокатор. Может в одиночку решить исход встречи", – характеризировал форварда Владислав Ващук.

В тот вечер – не решил. Потому, что на 80-й минуте себя показал невероятный тандем Ребров-Шевченко, а их комбинация стала образцом идеального взаимопонимания двух партнеров – на уровне телепатии. Сначала они обыгрались в глубине поля, а приблизившись к штрафной "Реала", Ребров "черпачком" перебросил защитников и вывел Шеву на третье по итогам двух матчей результативное свидание с Иллгнером. 2:0 – убедительно, безумно, божественно!

"Первый тайм, считаю, мы провалили. Но март это март – во втором тайме, даже с нашим небольшим перевесом, у нас желание оказалось немного больше, чем у конкурентов". Слова метра, который мысленно был уже в полуфинале.

Лига чемпионив 1998/99. ¼ финала. Ответный матч

"Динамо" – "Реал" – 2:0 (0:0)

Голы: Шевченко, 63, 80

"Динамо": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Гусин, Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 46), Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров

"Реал": Иллгнер, Пануччи, Йерро, Кампо, Роберто Карлос, Санчис (Гути, 71), Редондо, Зеедорф (Шукер, 66), Рауль, Ярни (Карамбе, 81), Морьентес

#onthisday 1999: Shevchenko scored 2 as Dynamo Kiev beat Real Madrid in the #UCL pic.twitter.com/3GfJQDuvwH — Classic Football Shirts (@classicshirts) 17 березня 2018 р.

Страница автора в Facebook

"Динамо"-1999, которого боялась Европа. Золотой состав Лобановского – где они сейчас