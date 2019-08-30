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Шевченко поддержал Луиса Энрике, который потерял 9-летнюю дочь

14:57 98 Читати українською
Шевченко поддержал Луиса Энрике, который потерял 9-летнюю дочь
Андрей Шевченко / ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования наставнику сборной Испании Луису Энрике, у которого погибла 9-летняя дочь Хана.

"Это печальный день. Покойся с миром, маленькая Хана. Мои глубочайшие соболезнования Луису Энрике и его семьи", – написал Шевченко в твиттере.

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Отметим, что дочь Энрике в течении 5-ти месяцев девочка боролась с остеосаркомой – раком костей.

Напомним, Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести 7 матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения. В июне текущего года было объявлено, что наставник покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

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Луис Энрике Луис Энрике Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Мир Испания Испания Украина Украина
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