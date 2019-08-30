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Шевченко підтримав Луїса Енріке, який втратив 9-річну доньку

14:56 1447 Читать на русском
Шевченко підтримав Луїса Енріке, який втратив 9-річну доньку
Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виразив співчуття наставнику збірної Іспанії Луїсу Енріке, в якого померла 9-річна донька Хана.

"Це сумний день. Спочивай з миром, маленька Хана. Мої найглибші співчуття Луїсу Енріке і його сім'ї", – написав Шевченко в твіттері.

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Зазначимо, що донька Енріке протягом 5-ти місяців дівчинка боролася з остеосаркомою – раком кісток.

Нагадаємо, Енріке очолив збірну Іспанії в минулому році. Під його керівництвом національна команда встигла провести 7 матчів, в яких здобула п'ять перемог і зазнала двох поразок. У червні поточного року було оголошено, що наставник покине займану посаду через сімейні обставини.

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Теги
Луїс Енріке Луїс Енріке Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Світ Іспанія Іспанія Україна Україна
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