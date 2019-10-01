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Шевченко ответил на слухи о своем назначении в Милан

19:29 123 Читати українською
Шевченко ответил на слухи о своем назначении в Милан
Андрей Шевченко / TMW

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера Милана.

"Я очень люблю Милан, но никто из клуба ни разу не связывался со мной по поводу работы. Сейчас я не думаю о Милане. Все мои мысли связаны со сборной Украины. Я хочу получить путевку на Евро-2020 и достойно там выступить.

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Я уверен, что Мальдини и Бобан помогут Милана прогрессировать. Они мои друзья. После матча Аталанта – Шахтер мы поужинаем и поговорим", – цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Милан может уволить главного тренера Марко Джампаоло-за неудачных результатов команды в начале сезона.

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Италия Милан Милан Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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