"Австрия когда-то была частью Украины": Васильков оценил уровень соперников "сине-желтых" на Евро-2020

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков поразмышлял над шансами национальной команды на чемпионате Европы, который состоится летом.

"В нашей группе стоит выделить каждую сборную, ведь там играют довольно много сильных футболистов. Нидерланды называют фаворитом группы, там много игроков прошлогоднего поколения Аякса.

Австрия когда-то была частью Украины, этот матч будет историческим. Третьей команды еще нет, хотя, Румынию хочется меньше всего, ведь она будет играть при домашних трибунах.

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Но среди всех потенциальных соперников я бы выделил Косово. У них безумный прогресс, а это сборная, которая "бегает" лишь второй цикл – она ​​только образовалась. Я классно помню наши матчи с ними в отборе на чемпионат мира: в Кракове мы победили 3:0, но был момент, когда все могло перевернуться с ног на голову. И сейчас косовары в евроквалификации не удержали преимущество в Праге против чехов, а могли бы стать вторыми и напрямую выйти в финальную стадию.

Я бывал на чемпионатах мира и Европы подряд с 2004-го, кажется, года, и хочу от себя сказать, что победа в группе может ничего не гарантировать. Евро теперь длительный турнир, играют на четвертый день, поэтому победит тот, кто правильно распределит силы", – сказал Васильков в интервью etanta Sports Ukraine.

Напомним, в финальной части Евро-2020 сборную Украины ожидают встречи с Австрией и Нидерландами. Третий соперник "сине-желтых" станет известен в конце марта.

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