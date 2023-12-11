"До конца недели Андрей Шевченко может стать единственным и безальтернативным кандидатом на выборы президента УАФ. Это произойдет в случае, если его выдвинут 19 и более коллективных членов. К этому все и идет, цифра медленно приближается к отметке 19.

Хотя удивительно выглядит вся эта история, когда сам легендарный в прошлом футболист и тренер пока и словом не обмолвился о своих намерениях баллотироваться. Не пообщался ни с одной региональной ассоциацией, не представил свою избирательную программу. А все один за другим его выдвигают. Чтобы не получилось как в поговорке, что Шеву женят на УАФ без его же согласия. А просто по команде.

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Сейчас уже кое-кто начинает разыгрывать свою карту. С альтернативным якобы кандидатом. Еще около месяца назад до меня доносились слухи об амбициях Олега Лужного. И на прошлой неделе он не случайно вышел в публичную плоскость с резкими и решительными заявлениями о времени перемен в украинском футболе. А перед этим впервые за долгое время появился на футбольной тусовке в Леверкузене на матче национальной сборной.

Логичным казалось бы, если бы он шел не как конкурент, а в одной команде с Шевченко. Андреем Шевченко. Пока Лужный может стать своеобразной игровой картой в рукаве одной из ассоциаций, которая до сих пор еще не выдвинула Шевченко. Андрея Шевченко. Но станет ли эта карта козырной – вопрос. И хватит ли заявлений постоянных коллективных членов, чтобы выдвинуть легендарного капитана Лужного в кандидаты – еще один, не менее интересный вопрос", – написал Бурбас в Telegram.

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