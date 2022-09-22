Генуэзский клуб официально подтвердил окончательный разрыв контракта по обоюдному согласию с украинским специалистом.

Шевченко жертвует карьерой тренера ради интересов Украины – в разговоре с Цыганыком упоминался только Челси

Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября прошлого года, подписав контракт до лета 2024-го. Впрочем, ужасающие результаты (6 очков в 11 матчах) привели к увольнению уже 15 января. С тех пор стороны никак не могли прийти к соглашению о компенсации за досрочный разрыв сотрудничества. Теперь Шевченко наконец-то свободен и может искать себе новую работу.

Добавим, что смена тренера тогда не очень помогла Дженоа – немец Александер Блессин вылетел в Серию В, где и работает сейчас.

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