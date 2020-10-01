Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал шанс проявить себя в национальной команде еще одному представителю Динамо.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Зинченко пропустит матчи сборной Украины против Испании, Германии и Франции

18-летний футболист будет готовиться с "сине-желтыми" к октябрьским матчам с командами Франции, Германии и Испании.

Напомним, подопечные Андрея Шевченка 7 октября проведут товарищеский матч с командой Дешама, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября украинцы будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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