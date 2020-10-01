Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав шанс проявити себе у національній команді ще одному представнику Динамо.

Захисник київського Динамо Ілля Забарний отримав дебютний виклик до національної збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зінченко пропустить матчі збірної України проти Іспанії, Німеччини та Франції

18-річний футболіст готуватиметься з "синьо-жовтими" до жовтневих матчів з командами Франції, Німеччини та Іспанії.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з командою Дешама, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня українці прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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