Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не сможет сыграть против Франции, Германии и Испании из-за травмы, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

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23-летний игрок прошел детальное медицинское обследование в Манчестер Сити с использованием МРТ. Оно показало, что Александр останется без футбола минимум три недели – у него диагностировали травму приводящей мышцы.

Интересно, что несколько дней назад Зинченко только вернулся из лазарета "горожан", попав в заявку на матч АПЛ с Лестером (украинец на поле так и не появился, просидев весь поединок в запасе).

Напомним, подопечные Андрея Шевченка 7 октября, проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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