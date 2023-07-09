Пара представителей "сине-желтых" были включены в одиннадцатку лучших по итогам турнира.

Статистический портал SofaScore обнародовал символическую сборную лучших игроков молодежного чемпионата Европы. В нее попали два представителя команды Руслана Ротаня.

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Полузащитник Шахтера Георгий Судаков получил за свою игру 7,44 балла – эта оценка стала четвертой в команде. Хавбек "горняков" Артем Бондаренко набрал меньше всех одиннадцати – 7,25.

Топ-11 лучших игроков Евро-2023 выглядит следующим образом:

Джеймс Траффорд (Англия), Леви Колвилл (Англия), Тейлор Харвуд-Беллис (Англия), Саба Сазонов (Грузия), Серхио Гомес (Испания), Алехандро Баэна (Испания), Артем Бондаренко (Украина), Коул Палмер (Англия), Родри (Испания), Георгий Судаков (Украина) и Морган Гиббс-Уайт (Англия).

Напомним, Судаков на Евро-2023 сыграл пять матчей (в которых забил 3 гола) и стал вместе с Абелем Руисом и Серхио Гомесом лучшим бомбардиром турнира. В активе Бондаренко 2 гола и 1 ассист в четырех матчах.

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