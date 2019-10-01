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Шевченко оценил Малиновского в Аталанте

09:20 22 Читати українською
Шевченко оценил Малиновского в Аталанте
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины считает Руслана Малиновского замечательным приобретением Аталанты.

"Заплатив такие деньги (13.7 млн евро – прим.), команда показала, что верит в игрока. Для Аталанты это не был мелкий трансфер. Он будет играть в Лиге чемпионов.

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Джан Пьеро Гасперини – очень хороший тренер со своим видением игры. У него очень тяжелые тренировки, много тактических задач и прессинг по всему полю. Руслан идеально подходит под его тактику", – сказал Шевченко в программе Профутбол.

Напомним, Малиновский летом перебрался в итальянский клуб из бельгийского Генка.

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Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта Аталанта Андрей Шевченко Андрей Шевченко Италия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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