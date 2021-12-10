Кадровая ситуация в лагере генуэзцев несколько улучшилась. Андрей Шевченко может рассчитывать на ряд важных игроков.

Капитан Дженоа Доменико Кришито и нападающий генуэзцев Маттиа Дестро (в активе обоих по 6 голов) оказались в заявке на матч 17-го тура Серии А против Сампдории. Это их первое попадание в список на игру с момента прихода Андрея Шевченко.

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Также в распоряжении украинца снова оказались Стефано Стураро и Милан Бадель, не игравшие против Ювентуса, сообщает официальный Twitter "грифонов".

Соответственно, у 46-летнего Шевченко будет несколько больше глубина состава на генуэзское дерби. Матч Дженоа – Сампдория стартует сегодня, 10 декабря, в 21:45 по Киеву. Дженоа идет в зоне вылета, Сампдория впереди на 5 очков.

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