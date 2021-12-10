Кадрова ситуація в таборі генуезців дещо покращилася. Андрій Шевченко може розраховувати на кількох важливих гравців.

Капітан Дженоа Доменіко Крішіто і нападник генуезців Маттіа Дестро (в активі обох по 6 голів) опинилися в заявці на матч 17-го туру Серії А проти Сампдорії. Це їхнє перше потрапляння у список на гру з моменту приходу Андрія Шевченка.

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Також у розпорядженні українця знову опинилися Стефано Стураро і Мілан Бадель, які не грали проти Ювентуса, інформує офіційний Twitter "грифонів".

Відповідно, 46-річний Шевченко матиме більшу глибину складу на генуезьке дербі. Матч Дженоа – Сампдорія стартує сьогодні, 10 грудня, о 21:45 за Києвом. Дженоа йде в зоні вильоту, Сампдорія попереду на 5 очок.

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