О подписании контракта с 39-летним функционером "грифоны" объявили на своем официальном сайте.

Шевченко получил отличные новости перед дерби против Сампдории

Ранее Шпорс работал руководителем скаутского отдела Хоффенхайма, РБ Лейпциг (в котором имел опыт сотрудничества с Ральфом Рангником) и Гамбурга. В 2020-м стал техническим директором Витесса – самым молодым в истории клуба. К слову, фаворитом на эту должность считали Вальтера Сабатини, но итальянец отказался работать в Дженоа.

Недавно генуэзский клуб получил новых владельцев – американскую компанию 777 Partners. После этого Андрей Шевченко был назначен главным тренером, но стартовал не слишком удачно – 1 очко и ни одного забитого мяча в 4-х матчах. Дженоа занимает 19 место в Серии А, а сегодня, 10 декабря, сыграет в дерби против Сампдории.

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?