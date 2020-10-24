Головний тренер національної команди Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчах проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.

До розширеного списку увійшли 32 гравці. Пізніше заявку буде скорочено. Варто відзначити дебютну появу Віктора Корнієнка із Шахтаря, який нещодавно брав участь у сенсаційному поєдинку з Реалом в ЛЧ (3:2).

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Весь список гравців збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Євген Шахов (АЕК), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Жуніор Мораєс (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Нагадаємо, що 11 листопада "синьо-жовті" в Хожуві проведуть товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграють із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у межах ЛН – зі Швейцарію.

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