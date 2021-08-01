"Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол.

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Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди.

Велика подяка всім уболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Зауважимо, найбільшим досягненням Андрія Миколайовича за час роботи зі "синьо-жовтими" був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії. Наразі головна команда країни бореться за участь у фінальній стадії ЧС-2022.

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