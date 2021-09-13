"Я верю в факты. У Луческу контракт с Динамо до лета 2024-го. Как думаете, Шевченко будет ждать? Не думаю, что Шевченко будет ждать, уйдет ли Луческу заранее.

Шевченко может заменить Луческу в Динамо, – журналист

Я специально позвонил Суркису и спросил о контракте. У Луческу все хорошо, он восстановился в отношении здоровья. К Луческу полное доверие. А когда-то в будущем, конечно, Шевченко может возглавить Динамо", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, сеть всколыхнула информация сразу нескольких источников, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко возглавит "бело-синих" после завершения нынешнего сезона.

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