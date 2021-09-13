"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было ли это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", – сказал журналист Олег Ящук.

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"Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация", – подтвердил ведущий "Футбольного формата" Андрей Малиновский.

Напомним, в июне этого года Луческу продлил с Динамо контракт до 2023 года.

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