"Шевченко не чекатиме, поки Луческу покине Динамо", – Циганик відреагував на чутки щодо тренерського крісла киян
Журналіст Ігор Циганик поспілкувався з президентом Динамо щодо майбутнього Мірчі Луческу у київському клубі.
"Я вірю у факти. У Луческу контракт з Динамо до літа 2024-го. Як думаєте, Шевченко буде чекати? Не думаю, що Шевченко буде чекати, чи піде Луческу завчасно.
Шевченко може замінити Луческу в Динамо, – журналіст
Я спеціально подзвонив Суркісу і запитав про контракт. У Луческу все добре, він відновився щодо здоров'я. До Луческу повна довіра. А колись в майбутньому, звичайно, Шевченко може очолити Динамо", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, мережу сколихнула інформація одразу кількох джерел, що екс-наставник збірної України Андрій Шевченко очолить "біло-синіх" після завершення нинішнього сезону.
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