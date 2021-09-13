"Я вірю у факти. У Луческу контракт з Динамо до літа 2024-го. Як думаєте, Шевченко буде чекати? Не думаю, що Шевченко буде чекати, чи піде Луческу завчасно.

Шевченко може замінити Луческу в Динамо, – журналіст

Я спеціально подзвонив Суркісу і запитав про контракт. У Луческу все добре, він відновився щодо здоров'я. До Луческу повна довіра. А колись в майбутньому, звичайно, Шевченко може очолити Динамо", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, мережу сколихнула інформація одразу кількох джерел, що екс-наставник збірної України Андрій Шевченко очолить "біло-синіх" після завершення нинішнього сезону.

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