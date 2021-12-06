"Ми намагалися "залишатися" в грі. Команда старалася, але дуже багато втрат, було важко навіть зібрати стартовий склад. Ми не створили жодного моменту, але в другому таймі були атаки – втім, не вийшло їх чимось завершити.

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3-5-2? Продовжимо грати за цією схемою, тому що вона підходить тим, хто може виходити на поле. Ми хотіли, аби півзахисники та нападники діяли ближче один до одного, але з цим були проблеми, особливо у першому таймі, було важко, коли суперник створював тиск.

Ми не маємо нападника, який може тримати м’яч. Екубан старався, у Б‘янкі мінімальний досвід у Серії А. Треба працювати, намагатися прогресувати. Сьогодні ми намагалися створити проблеми Ювентусу завдяки підготовленим схемам.

Ми знали, що календар важкий. Травм багато. Треба не здаватися і йти вперед. Коли повернуться найкращі гравці, ми зможемо поліпшити ситуацію, якщо добре працюватимемо. Крішіто і Дестро, можливо, постараються відновитися до дербі", – наводить слова тренера Telegram-канал Гранде Шева.

Відзначимо, що за чотири тури чемпіонату під керівництвом Шевченка "грифони" набрали всього 1 очко.

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