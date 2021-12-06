В рамках 16-го тура итальянской Серии А Дженоа на выезде уступила туринскому Ювентусу. Смотрите видео забитых мячей и самых лучших моментов поединка.

Подопечные Андрея Шевченко пропустили быстрый и одновременно ошеломляющий мяч. На 9-й минуте Хуан Куадрадо умудрился закрутить мяч под дальнюю штангу прямым ударом с углового.

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В дальнейшем "Старая синьора" полностью контролировала ход игры. Туринцы могли доводить счет до совсем неприличного, но сумели забить только раз. В конце поединка свое слово сказал Пауло Дибала – аргентинец ворвался в штрафную и классно уложил мяч левой в дальний угол.

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