Шевченко: Если Супряга будет готов – дорога в сборную для него открыта

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы Владислава Супряги в Динамо.

"У меня есть информация по каждому молодому футболисту, который более-менее обладает определенными качествами, чтобы стать хорошим футболистом. Для него сегодня это аванс. Он попал в хороший клуб, в хорошие руки. Перед ним сейчас откроется украинский чемпионат.

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Надеюсь, Динамо попадет в Лигу чемпионов. У него есть возможность расти как футболист. Посмотрим, как он адаптируется в новом клубе, как он окрепнет. Если он будет готов – для него дорога в сборную будет открыта. У Супряги сейчас сложный период.

Я желаю ему успехов и надеюсь, что он вырастет в хорошего футболиста. Но это только начало для него. На нем уже есть определенный груз ответственности, но вешать на него еще больший – я не вижу смысла. Мы должны помочь ему раскрыть свой талант.

Он должен сам понимать, в какой клуб попал, чего от себя ожидает, какая у него личная мотивация. Надеюсь, он заиграет и поможет Динамо, и национальной сборной Украины в будущем", – рассказал Шевченко программе Профутбол.

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