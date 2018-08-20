Шевченко: Якщо Супряга буде готовий – дорога в збірну для нього відкрита

Наставник збірної України Андрій Шевченко оцінив перспективи Владислава Супряги в Динамо.

"У мене є інформація щодо кожного молодого футболіста, який більш-менш володіє певними якостями, щоб стати хорошим футболістом. Для нього сьогодні це аванс. Він потрапив в хороший клуб, в хороші руки. Перед ним зараз відкриється український чемпіонат.

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Сподіваюся, Динамо потрапить в Лігу чемпіонів. У нього є можливість рости як футболіст. Подивимось, як він адаптується в новому клубі, як він зміцніє. Якщо він буде готовий – для нього дорога в збірну буде відкрита. У Супряги зараз складний період.

Я бажаю йому успіхів і маю надію, що він виросте в хорошого футболіста. Але це тільки початок для нього. На ньому вже є певний тягар відповідальності, але вішати на нього ще більший – я не бачу сенсу. Ми повинні допомогти йому розкрити свій талант.

Він повинен сам розуміти, в який клуб потрапив, чого від себе очікує, яка у нього особиста мотивація. Сподіваюсь, він заграє та допоможе і Динамо, і національній збірній України в майбутньому", – розповів Шевченко програмі Профутбол.

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