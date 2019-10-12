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Шевченко изменил систему бонусов в сборной Украины

11:28 214 Читати українською
Шевченко изменил систему бонусов в сборной Украины
Андрей Шевченко / УАФ

Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех поделился информацией о распределении бонусов в сборной Украины.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Когда Шевченко пришел в сборную, то сказал, что игроки будут получать бонусы не после конкретных побед, а когда выполнят все задачи.

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Раньше было так: выиграли – получили бонус. Сейчас игроки его получат, только когда выйдут на Евро-2020. Это довольно стимулирующий фактор", – сказал Бебех на своем YouTube-канале "Бомбардир".

Напомним, Украина вчера победила сборную Литвы со счетом 2:0. После этого тура она уверенно возглавляет турнирную таблицу набрав 16 очков после 6 игр. Португальцы идут вторыми и имеют в своем активе 11 пунктов и игру в запасе. Уже в понедельник, 14 октября, лидеры группы В сойдутся между собой в очном поединке в Киеве.

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Теги
Евро-2020 Украина - Литва Украина Украина Сборная Украины Литва Литва Андрей Шевченко Андрей Шевченко Роман Бебех
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