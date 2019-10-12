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Шевченко змінив систему бонусів у збірній України

11:12 883 Читать на русском
Шевченко змінив систему бонусів у збірній України
Андрій Шевченко / УАФ

Автор проекту "Бомбардир" Роман Бебех поділився інформацією про розподіл бонусів у збірній України.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Коли Шевченко прийшов у збірну, то сказав, що гравці отримуватимуть бонуси не після конкретних перемог, а коли виконають все завдання.

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Раніше було так: виграли – отримали бонус. Зараз гравці його отримають, лише коли вийдуть на Євро-2020. Це досить стимулюючий фактор", – сказав Бебех на своєму YouTube-каналі "Бомбардир".

Нагадаємо, Україна вчора перемогла збірну Литви з рахунком 2:0. Після цього туру вона впевнено очолює турнірну таблицю набравши 16 очок після 6 ігор. Португальці йдуть другими і мають у своєму активі 11 пунктів і гру в запасі. Вже у понеділок, 14 жовтня, лідери групи В зійдуться між собою в очному поєдинку у Києві.

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Теги
Євро-2020 Україна - Литва Україна Україна Збірна України Литва Литва Андрій Шевченко Андрій Шевченко Роман Бебех
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