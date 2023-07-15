Шевченко і Зінченко на Олімпійському оригінально анонсували світу топ-матч за Україну – легендарні кадри
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко підготували рекламний ролик благодійного матчу, який відбудеться в Лондоні.
У відео Шевченко та Зінченко разом вийшли на газон НСК Олімпійський та пригадали найяскравіші моменти українського футболу.
Шевченко та Зінченко отримали легендарних партнерів на благодійний матч
Сюди потрапили: перемога України над Швецією на Євро-2012 (Шевченко тоді оформив дубль), звитяга над Португалією у відборі до Євро-2020. Пригадали і більш давні поєдинки, зокрема, перемоги Динамо над Барселоною та Реалом.
Нагадаємо, благодійний поєдинок відбудеться 5 серпня у Лондоні на Стемфорд Брідж. Game4Ukraine збиратиме кошти на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети.
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