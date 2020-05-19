Шевченко и еще две легенды Динамо вступились за УАФ в Верховной Раде – под прицелом несколько народных депутатов

Обладатель "Золого мяча-1986" Игорь Беланов опубликовал открытое обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

"Мы с грустью наблюдаем, как на протяжении уже более двух лет продолжается масштабная информационная война против Украинской ассоциации футбола (далее – УАФ). Одной из главных тем для манипуляций в рамках этой грязной кампании стала государственная программа по развитию футбольной инфраструктуры Украины.

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С созданием в конце прошлого года в Верховной Раде Временной специальной следственной комиссии (далее – ВСК) мы надеялись, что народные депутаты в сотрудничестве с правоохранительными органами изучат все аспекты реализации этой программы и дадут четкие ответы на вопрос: имело ли здесь место злоупотребление, или все обвинения в адрес УАФ были надуманы. Поэтому мы сознательно не комментировали деятельность ВСК с момента ии создания, чтобы наша позиция не была расценена как давление на членов ВСК Верховной Рады.

Мы искренне надеялись, что полгода – достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме. Однако, в течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме.

Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы.

Поэтому просим вас ни при каких обстоятельствах не допустить политизации работы ВСК и исключить политику как таковую, по этому вопросу при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии", – говорится в заявлении.

Под обращением также подписались легенды украинского футбола – Андрей Шевченко и Олег Блохин.

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