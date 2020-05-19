Шевченко та ще дві легенди Динамо заступились за УАФ у Верховній Раді – під прицілом кілька народних депутатів

Володар "Золого м'яча-1986" Ігор Бєланов опублікував відкрите звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Ми із сумом спостерігаємо, як протягом вже більш ніж двох років триває масштабна інформаційна війна проти Української асоціації футболу (далі – УАФ). Однією з головних тем для маніпуляцій в рамках цієї брудної кампанії стала державна програма з розвитку футбольної інфраструктури України.

УАФ офіційно прокоментувала інформацію про розслідування УЄФА та ФІФА діяльності Павелка

Зі створенням наприкінці минулого року у Верховній Раді Тимчасової спеціальної слідчої комісії (далі – ТСК) ми сподівалися, що народні депутати у співпраці з правоохоронними органами вивчать всі аспекти реалізації цієї програми та дадуть чіткі відповіді на питання: чи мали тут місце зловживання, чи всі звинувачення на адресу УАФ були надумані. Тому ми свідомо не коментували діяльність ТСК з моменту ії створення, щоб наша позиція не була розцінена, як тиск на членів ТСК Верховної Ради.

Ми щиро сподівалися, що півроку – достатній термін, щоб розібратися у проблемі. Однак, протягом шести місяців роботи ТСК склалося враження, що метою роботи комісії було не встановлення істини, а створення нового інструменту для маніпуляцій по цій темі.

Про це свідчать і останні заяви окремих народних депутатів, які ставлять політичні інтереси вище інтересів українського футболу. Маємо серйозні побоювання, що для декого важливіше саме існування такої комісії, як технології для нових маніпуляцій, а не об’єктивні результати її роботи.

Тому просимо вас за жодних обставин не допустити політизації роботи ТСК та виключити політику, як таку, з цього питання при розгляді пропозиції щодо продовження роботи комісії", – йдеться у заяві.

Під зверненням також підписались легенди українського футболу – Андрій Шевченко та Олег Блохін.

"На Блохіна не тримаю зла": легендарного віртуоза Динамо забракували через серце – замість футболу радили грати у шахи