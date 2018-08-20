Шевченко хочет вызвать Василия Кравца в сборную Украины

Защитник испанского Луго Василий Кравец впервые может быть вызван в сборную Украины.

Сегодня согласно регламенту наставник сборной Украины Андрей Шевченко должен объявить список украинских легионеров, которые приедут в сборную Украины на мате Лиги наций против Чехии и Словакии.

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По информации Команда1, в списке стоит ожидать одно новое имя. Тренерский штаб Шевченко положил глаз на защитника Василия Кравца, который выступает за Луго в испанской Сегунде.

Отметим, что Василий сыграл полный матч за Луго в первом туре Сегунды.

Кравець сыграл 15 матчей в прошлом сезоне за Луго и отдал 4 голевые передачи.

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