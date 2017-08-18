Шевченко: Моя задача – выход на чемпионат Европы: через Лигу наций, через отбор – неважно

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от Лиги наций.

"По моему мнению, это очень позитивный турнир. Его основали для того, чтобы убрать товарищеские матчи. Расставить товаищеские матчи по силе соперников. Есть возможность через Лигу наций попасть в финальную часть чемпионата Европы. Однако там очень сложная система – ее сделали для более слабых групп . Для того, чтобы слабые команды имели возможность попасть на Евро. Группы разделили по силам.

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Украина играет во второй группе, это группа с хорошими командами. Словакия и Чехия – две очень достойные команды, хорошие команды.

Моя задача – попасть на чемпионат Европы. Через Лигу наций, через отбор к Евро – не имеет значение. Мы ко всем играм относимся серьезно.

Если футболист приехал (в сборную – прим. "Футбол 24") просто поиграть в футбол – его не будет в команде пока я буду тренером. Это не мой уровень. Это не любительский спорт, а профессиональный", – рассказал Шевченко в комментарии Football Hub.

Напомним, сборная Украины стартует в Лиге наций 6 сентября матчем против Чехии.

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