Украина проведет товарищеский матч против Турции в Днепре, – FootballHub

Сборная Украины, похоже, наконец-то сыграет при домашних трибунах.

По информации FootballHub подопечные Андрея Шевченко могут провести товарищеский матч против Турции уже этой осенью в Днепре.

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Напомним, сборная Украины не играла товарищеские матчи при домашних трибунах с 10 ноября 2017 года. Тогда на Арене Львов украинцы обыграли сборную Словакии 2:1.

Невже нарешті вдома

За нашою інформацією, збірна України восени може провести товариський матч проти Туреччини в Дніпрі.

Виявляється, можна грати не тільки в Австрії pic.twitter.com/gjHmo330j7