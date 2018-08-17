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Украина проведет товарищеский матч против Турции в Днепре, – FootballHub

11:25 49 Читати українською
Украина проведет товарищеский матч против Турции в Днепре, – FootballHub
Сборная Украины / фото О. Осипова

Сборная Украины, похоже, наконец-то сыграет при домашних трибунах.

По информации FootballHub подопечные Андрея Шевченко могут провести товарищеский матч против Турции уже этой осенью в Днепре.

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Напомним, сборная Украины не играла товарищеские матчи при домашних трибунах с 10 ноября 2017 года. Тогда на Арене Львов украинцы обыграли сборную Словакии 2:1.

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Сборная Украины Товарищеские матчи Турция Турция Украина Украина
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