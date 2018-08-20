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Шевченко хоче викликати Василя Кравця в збірну України

12:37 1639 Читать на русском
Шевченко хоче викликати Василя Кравця в збірну України
Василь Кравець / фото ФК Луго

Захисник іспанського Луго Василь Кравець вперше може бути викликаний до лав національної збірної України.

Сьогодні згідно регламенту наставник збірної України Андрій Шевченко повинен оголосити список українських легіонерів, які приїдуть до лав національної збірної України на маті Ліги націй проти Чехії та Словаччини.

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За інформацією Команда1, у списку варто очікувати одне нове ім'я. Тренерський штаб Шевченка поклав око на захисника Василя Кравця, який виступає за Луго в іспанській Сегунді.

Зазначимо, що Василь зіграв повний матч за Луго у першому турі Сегунди.

Кравець зіграв 15 матчів у минулому сезоні за Луго та віддав 4 гольові передачі.

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Теги
Збірна України Ліга націй Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Василь Кравець Василь Кравець
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