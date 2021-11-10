"Мы обсудим с Шевченко зимние трансферы", – руководство Дженоа имеет грандиозные планы на нового тренера
Андрес Бласкес – операционный партнер владельца Дженоа 777Partners – рассказал об участии Андрея Шевченко в проекте "грифонов".
"Зимнее трансферное окно? Нам нужно поговорить с тренером. У нас нет цифр сейчас, но когда мы получим рекомендации, мы примем решение для клуба.
Шевченко объяснил, почему выбрал Дженоа – о предстоящих трансферах, схеме игры и договоренности с руководством клуба
Стадион? Мы всегда думали о том, чтобы что-нибудь сделать. Мы работаем с администрацией, чтобы найти решение.
Наш проект? Мы не ищем временных решений, поэтому мы настроены серьезно. Андрей очень вовлечен в наш проект. Соглашение об идее, инновационный футбол.
Мы пришли сюда ради города, истории, но и для развития проекта, – цитирует Бласкеса Tuttomercatoweb.
Андрей Шевченко дебютирует в должности главного тренера Дженоа 21 ноября в поединке против Ромы. После 12 туров Серии А команда украинца расположилась на 17-й строчке.
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