"Зимнее трансферное окно? Нам нужно поговорить с тренером. У нас нет цифр сейчас, но когда мы получим рекомендации, мы примем решение для клуба.

Шевченко объяснил, почему выбрал Дженоа – о предстоящих трансферах, схеме игры и договоренности с руководством клуба

Стадион? Мы всегда думали о том, чтобы что-нибудь сделать. Мы работаем с администрацией, чтобы найти решение.

Наш проект? Мы не ищем временных решений, поэтому мы настроены серьезно. Андрей очень вовлечен в наш проект. Соглашение об идее, инновационный футбол.

Мы пришли сюда ради города, истории, но и для развития проекта, – цитирует Бласкеса Tuttomercatoweb.

Андрей Шевченко дебютирует в должности главного тренера Дженоа 21 ноября в поединке против Ромы. После 12 туров Серии А команда украинца расположилась на 17-й строчке.

Шевченко у Дженоа: з ким працюватиме екс-тренер збірної України та чого очікувати від нього в Серії А